Мужчина оказался в плену у крокодилов и выжил

В штате Квинсленд, Австралия, мужчина всю ночь провел на дереве, спасаясь от крокодилов. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

38-летний Джоэл Гриффитс (Joel Griffiths) отправился на рыбалку в национальном парке Кейп Палмерстон. Он заметил застрявший в трясине автомобиль, внутри которого находилась женщина с ребенком. Австралиец помог им, а когда они уехали, обнаружил, что увязла его машина.

Мужчина зажег огонь, вызвал спасательную службу и забрался на дерево, чтобы избежать встречи с крокодилами, которые появились вокруг его внедорожника.

«Я включил фары, когда услышал издаваемые крокодилами звуки. Они подходили все ближе, и я заметил их красные глаза. Мне пришлось сидеть в позе коалы, чтобы не упасть вниз» , — рассказал Гриффитс.

Он провел на дереве всю ночь, отбиваясь от хищников и комаров. Наутро австралийца спасли полицейские. Теперь они думают над тем, как вернуть мужчине автомобиль.

В мае сообщалось, что в Австралии мужчина с сыном провели целую ночь в воде с акулами и крокодилами и сумели выжить. Представители водной полиции отметили, что им чрезвычайно повезло.

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