Забравшегося на Эйфелеву башню россиянина отправили в психлечебницу

Гражданина России, забравшегося на Эйфелеву башню, направили в психиатрическую лечебницу при префектуре полиции Парижа. Об этом сообщил BFM TV.

По информации издания, в отношении мужчины с суицидальными наклонностями начали расследование по факту «незаконного проникновения на культурный объект». Его имя все еще не разглашается.

21 мая стало известно, что человек, залезший на башню — выходец из России, просивший во Франции убежища.

20 мая людей эвакуировали с Эйфелевой башни из-за мужчины, карабкавшегося по ее внешним конструкциям. Он залез без снаряжения на высоту более 300 метров и не слезал в течение шести часов, пока добравшиеся до него спасатели не убедили его спуститься.

Эйфелева башня — металлическая башня в центре Парижа высотой 324 метра, построенная в 1889 году. Названа в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля. Эйфелеву башню называют самой фотографируемой и самой посещаемой платной достопримечательностью мира. В 2017 году ее посетили 6,2 миллиона человек.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!