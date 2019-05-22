Женщина расплатилась за автомобиль 66 мешками с мелочью

В городе Цанчжоу, Китай, женщина расплатилась за свою новую машину 13 тысячами монет. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

Китаянка заказала в автомобильном салоне Volkswagen Passat стоимостью 190 000 юаней (1,7 миллиона рублей). Она решила расплатиться за покупку 66 мешками с монетами. По словам китаянки, ей было проще принести накопленные деньги, чем вносить их в банк. В течении десяти лет она откладывала небольшую сумму, чтобы приобрести машину.

На записи видно, как продавцы автомобильного салона занимаются подсчетом денег. На полу лежит огромное количество монет и мешков с ними. Работники аккуратно складывают деньги в свертки для того, чтобы доставить их в банк. По словам директора магазина Цзяо, у 17 сотрудников ушло три дня, чтобы пересчитать всю сумму.

В итоге, женщина заплатила за автомобиль 131 492 юаней (1,2 миллиона рублей) наличными, а остаток перевела через электронный банк.

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