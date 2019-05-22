Путин посоветовал россиянам инвестировать в себя

Президент России Владимир Путин посоветовал гражданам инвестировать в самих себя. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в среду, 22 мая.
«В сегодняшнем бурноразвивающемся мире, когда в одночасье могут обнуляться и активы, и прежние продукты, и технологии, человек, его таланты, образование, способности, напротив остаются основополагающей ценностью», — сказал глава государства.
В апреле 2017 года Путин рассказал, какие качества приводят людей к успеху. По его мнению, чаще преуспевают трудолюбивые и любящие отечество люди.
В том же году российский лидер выразил мнение, что сегодня школьникам стоит как можно раньше определяться с профессией. Он пояснил, что запас времени позволит совершенствовать нужные навыки.