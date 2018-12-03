Песков рассказал о таланте Путина «утаптывать» собеседников

С президентом России Владимиром Путиным очень тяжело спорить, потому что он может моментально «утоптать» собеседника своими аргументами. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что российский лидер в плане экспертной подготовки может дать фору кому угодно.

«С ним спорить всегда безумно тяжело. Говоря простым языком, он утаптывает собеседника моментально, но делает это абсолютно аргументированно», – рассказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства поделился также, что для отслеживания нюансов он консультируется с экспертами, в том числе с сотрудниками администрации президента, потому что весь объем информации держать в голове «не способен ни один человек, кстати, наверное, кроме Путина».

Ранее 18 ноября Песков рассказал, что Владимир Путин во время долгих перелетов изучает публикации СМИ и работает с документами. По его словам, новые указы и распоряжения на подпись главы государства выпускаются каждый день. «Иногда смотрит телевизионные дайджесты, которые ему готовят, читает дайджесты средств массовой информации», — сказал Песков.

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