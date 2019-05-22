Убийства петушков в Европе задумали запретить

В Германии могут окончательно запретить умерщвлять цыплят-петушков на птицефабриках. Вердикт по этому делу Верховный суд Германии вынесет 23 мая, сообщает агентство Euractiv Deutschland.

Если это произойдет, то примеру Германии могут последовать и другие страны Евросоюза. Кроме того, гуманизация птицеводства может привести к подорожанию мяса птицы и яиц.

Европейские производители яиц каждый год умерщвляют десятки миллионов новорожденных цыплят-петушков, поскольку их откармливание и перевозка на мясные птицефермы слишком хлопотны, а яиц они по очевидной причине не несут. В частности, широко практикуется их умерщвление с помощью газа. Измельчение птенцов было окончательно запрещено в стране в 2017 году.

В Германии инвестировали более шести миллионов евро в разработку надежных методик определения пола цыпленка еще до его вылупления, что могло бы решить эту моральную дилемму и экономическую проблему. Однако до широкого распространения этих технологий пока не дошло. Внедрение таких технологий также приведет к удорожанию яиц.

В 2016 году административный суд немецкого города Мюнстера разрешил производителям умерщвлять цыплят-петушков, поскольку посчитал экономическую нецелесообразность их откармливания более важным аргументом, чем довод относительно гуманного отношения к птицам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!