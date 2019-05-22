Россиянин под музыку объехал пробку по тротуару с людьми и снял это на видео

majorka__777_ / Instagram

В Санкт-Петербурге водитель автомобиля под музыку выехал на тротуар и проехался по обочине с одуванчиками. Видео инцидента появилось в Instagram.

Как следует из названия аккаунта, в котором был опубликован ролик, инцидент произошел в районе станции метро «Звездная». «Цветочки жалко», — написал один из пользователей в комментариях к посту.

Личность водителя не установлена.

В марте в центре Санкт-Петербурга, в районе перекрестка Невского и Литейного проспектов, произошла авария, в результате которой водитель Hyundai Genesis столкнулся с «Газелью», выехал на тротуар и врезался в стену. Один человек погиб и четверо пострадали.

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