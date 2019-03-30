Смертельная авария в центре Петербурга попала на видео

Один человек погиб и четверо пострадали в результате «тройного ДТП» в центре Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка.ру».

Авария случилась около семи утра в субботу, 30 марта, в районе перекрестка Невского и Литейного проспектов. Ехавший по Невскому Hyundai Genesis столкнулся с «Газелью», двигавшейся с Литейного. Иномарка ударилась о Volkswagen, который выехал на тротуар, задел пешехода и врезался в стену.

На кадрах видеорегистраторов видно, что Hyundai Genesis на высокой скорости ехал на красный сигнал светофора.

Погиб водитель Volkswagen. Два его пассажира, пешеход и водитель Hyundai госпитализированы.

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