102-летняя старушка призналась в убийстве 92-летней старушки

Во французской коммуне Шези-Сюр-Марн жительница дома престарелых попала под подозрение в убийстве 92-летней соседки. Об этом сообщает информационный портал France Info.

Подозреваемая, пожелавшая сохранить анонимность, призналась одной из сиделок, что «убила человека». Работница центра нашла мертвую жертву в кровати, на ее лице были многочисленные ушибы. Экспертиза показала, что постоялица дома престарелых умерла от удушья и ударов по голове.

На данный момент 102-летняя женщина находится в психиатрической больнице. Специалисты оценивают ее состояние и выясняют, можно ли привлечь долгожительницу к уголовной ответственности.

В марте сообщалось, что в Великобритании 104-летняя жительница дома престарелых Энн Брокенброу (Anne Brokenbrow) захотела попасть под арест. Местная полиция с радостью отреагировала на необычное пожелание. Правоохранители надели на постоялицу центра наручники и доставили ее в инвалидном кресле до служебного автомобиля.

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