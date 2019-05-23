В США взялись за молодых курильщиков

В сенате Конгресса США представили законопроект, запрещающий покупать табак людям моложе 21 года. Его внесли на рассмотрение лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл и сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн, передает Fox News.

Законодатели предлагают повысить возраст продажи сигарет по всей стране с 18 лет до 21 года. Шаг направлен на сокращение использования табачных изделий и электронных сигарет, в которых может не быть табака, но присутствует никотин.

Сенаторы отметили, что в последнее время в США резко вырос спрос на вейпы среди подростков. «Мы в эпицентре национальной эпидемии. Молодежный вейпинг — это кризис здравоохранения», — заявил Макконнелл. Он добавил, что законопроект не предусматривает запретов на выращивание табака или его потребление взрослыми.

В феврале сообщалось о законопроекте в парламенте американского штата Гавайи, который призван отучить жителей от курения. Документ предусматривает постепенное повышение возрастного ценза на продажу сигарет до 100 лет.

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