Каннабис включат в состав продукции крупнейшего косметического бренда

Компания по производству каннабиса Canopy Growth Corporation завершила сделку по покупке британского косметического бренда This Works. Об этом сообщает The Guardian.

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Сумма сделки составила 43 миллиона фунтов стерлингов (более 3,5 миллиарда рублей). Генеральный директор This Works Анна Персо отметила, что на протяжении нескольких лет компании пытались найти возможность объединиться без вреда для косметической индустрии. Она добавила, что не намерена покидать свой пост и продолжит следить за выпуском средств по уходу за кожей, содержащих каннабидиол.

Бренд This Works был основан в 2004 году. Компания создает натуральные средства по уходу за кожей, которые продаются в 35 странах.

Canopy Growth Corporation была основана в 2013 году. Фирма занимается производством марихуаны как для медицинского, так и для рекреационного использования. В прошлом году компания планировала начать производство алкогольных напитков на основе каннабиса после того, как холдинг Constellation Brands, выпускающий пиво под брендами Corona и Mondelo, инвестировал в Canopy Growth четыре миллиарда долларов.

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