Стало известно о клятве карабахских генералов свергнуть Пашиняна

Армянская газета «Жаманак» сообщила, что представители генералитета непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Республика Арцах) и олигархи Армении обсуждают заговор с целью свержения Никола Пашиняна с должности премьер-министра Армении. Публикацию цитирует издание News.am.

Отмечается, что обсуждение заговора состоялось на прошедшей недавно «в особняке одного из известных олигархов Армении» встрече, которую организовал бывший заместитель министра обороны Карабаха Самвел Карапетян, также известный как Огановский.

Среди известных газете участников этого собрания называется также бизнесмен Самвел Алексанян, ранее бывший депутатом Национального собрания Армении от Республиканской партии. «Жаманак» сообщает, что участники встречи «поклялись сделать все для свержения власти Никола Пашиняна».

В день публикации материала секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у властей республики «есть опасения» по поводу возможного заговора. При этом он добавил, что «слишком открыто» говорить об этом нельзя.

На уточняющий вопрос журналистов о том, занимаются заговором внешние или внутренние силы, Григорян отметил, что «они в определенной степени взаимосвязаны», пишет издание Armtimes.com.

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Ранее, 20 мая, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его политические оппоненты введут против него «ложную пропаганду» в Карабахе, чтобы внести раздор в отношения Армении и Арцаха. Он не уточнил, кто именно занимается этим, однако пообещал, что, будучи гарантом безопасности Нагорного Карабаха и главнокомандующим Вооруженными силами Армении, примет «самые жесткие меры для искоренения этих заговорщических намерений».

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