Карабахский генерал опроверг свое участие в заговоре против Пашиняна

Бывший заместитель командующего Армией обороны Нагорного Карабаха, генерал-майор Самвел Карапетян, также известный как Огановский, опроверг свое участие в заговоре против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, о котором ранее сообщали СМИ. Обращение генерала приводит издание Aysor.am.

В заявлении Карапетяна говорится, что распространенные СМИ сведения «не соответствуют действительности» и являются «подлостью и дезинформацией». По словам генерала, «раненый четыре раза на поле боя, потерявший сотни соратников военный не может выступать в роли раскалывающего армянское единство».

Генерал отметил, что будучи «воином-освободителем», свою задачу и верховную цель он видит в том, чтобы «в случае необходимости снова встать на защиту родины, а не заниматься революцией или контрреволюцией». Карапетян также указал, что «в течение всей своей биографии никогда не занимался» подобной деятельностью. «А если даже и занимался, то это было лишь один раз — в 1988-м», — уточнил Карапетян, добавив, что присягу он также давал единожды в том же году.

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Ранее СМИ сообщили о подготовке олигархами Армении и генералами Нагорного Карабаха заговора против правительства премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В материале армянской газеты «Жаманак» утверждалось, что организатором встречи заговорщиков, которые «поклялись сделать все для свержения власти Никола Пашиняна», был именно Самвел Карапетян.

Генерал Карапетян ушел в отставку со своего поста в апреле 2019 года. В своем обращении тогда он писал, что уходит с гордостью, а армия остается в центре всех его размышлений. Также Карапетян обещал в случае опасности, «не теряя ни минуты», встать на защиту родины.

Отставка Карапетяна произошла на фоне попыток Специальной следственной службы Армении вызвать его на допрос по делу привлечении карабахских воинских подразделений к подавлению митингов в Армении в 2008 году.

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