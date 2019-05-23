Собака-хакер удалила сотни постов на Facebook и одурачила пенсионерку

Собака случайно удалила сотни публикаций на Facebook и одурачила пожилую хозяйку. Об этом сообщает таблоид Metro.

Линда Мимс (Linda Meems) из английской деревни Татбери, графство Стаффордшир, пошла принять ванну и оставила мобильный телефон на кресле в гостиной. По возвращении 69-летняя пенсионерка зашла в свой Facebook-аккаунт с iPad и обнаружила, что кто-то с ее страницы удалил сотни публикаций в группе Spotted Tutbury.

«Я администратор группы, поскольку прожила в городе Татбери большую часть своей жизни, пока не вышла замуж за голландца», — отметила британка.

Мимс написала владельцу сообщества Крису Ворду (Chris Ward) и объяснила, что на тот момент находилась в ванной комнате. Встревоженная женщина решила, что ее взломал хакер и немедленно поменяла все пароли. «Помню, в моей голове крутились мысли: "Я не могла этого сделать, я не была в сети"», — вспоминает она.

Позже британка услышала подозрительные звуки, раздающиеся из-под трехлетнего пса по кличке Бо. Оказалось, все это время питомец сидел на телефоне и случайно удалил многочисленные посты, а также сменил фотографию группы. По словам Мимс, большинство пользователей сети отнеслись к проделке собаки с улыбкой и прозвали ее хакером.

В марте сообщалось, что в китайском городе Гуйян, провинция Гуйчжоу, отец научил пса присматривать за дочерью, пока та выполняет домашнее задание. Мужчина рассказал, что девочка постоянно заглядывала в смартфон и отвлекалась во время подготовки к урокам.

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