Panasonic сохранил верность Huawei

Японский производитель электроники Panasonic опроверг появившиеся ранее сообщения об отказе от сотрудничества с китайской Huawei, попавшей под ограничения США, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«Мы продолжим предлагать Huawei и китайским клиентам товары и услуги на основе строгого соблюдения законов и правил стран и регионов, в которых находится Panasonic», — говорится в заявлении.

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Это означает, что сотрудничество будет прекращено только на территории США, где Huawei внесен в черный список после выхода указа президента Дональда Трампа. Китайскую компанию прежде неоднократно обвиняли в сборе персональных данных пользователей и их дальнейшей передаче спецслужбам.

По новым правилам, сотрудничество американских резидентов с Huawei возможно только при получении специальной лицензии. При этом такой порядок предусматривает ряд послаблений, которые будут действовать до середины августа.

Ранее телеканал FNN сообщил, что сразу несколько японских компаний приостановили сотрудничество с Huawei. Среди них Panasonic, а также мобильные операторы SoftBank (подразделение одноименного финансового холдинга), KDDI и NTT Docomo. Они приостановили продажу смартфонов Huawei в своих салонах.

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