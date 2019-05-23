Любовница популярного блогера рассказала о травле со стороны его жены

Любовница YouTube-блогера ProJared по имени Холли Конрад (Holly Conrad) заявила, что супруга ее возлюбленного издевалась над ним. По данным The Daily Dot, женщина шантажировала мужа, угрожая всем рассказать о его изменах.

При этом сам Джаред Набенбауэр (Jared Knabenbauer) утверждает, что они с женой Хейди О'Ферралл (Heidi O'Ferrall) находились в открытых отношениях, и она сама встречалась с другими мужчинами.

Конрад (Holly Conrad) заявила в Twitter, что знакомые Набенбауэра знали о действиях его супруги и переживали за него.

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«Уходить от абьюзера сложно. Жертвам в среднем требуется пройти через это семь раз, чтобы окончательно прекратить связь. Те месяцы, в течение которых ProJared пытался уйти от Хейди, были мучительными. Я все время беспокоилась о нем. Он был сломлен, и я была беспомощна, лишь изредка способна поговорить с ним», — написала Конрад.

По ее словам, О'Ферралл была не против того, чтобы Набенбауэр встречался с Конрад, однако позднее решила обернуть ситуацию против него. В ответ супруга блогера обвинила его любовницу во лжи.

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