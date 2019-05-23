Невеста отказалась звать на свадьбу маленькую дочь жениха и прослыла стервой

Пользователи Reddit раскритиковали невесту, которая отказалась приглашать на свадьбу трехлетнюю дочь от первого брака своего жениха. Они сочли ее поступок недостойным и посоветовали жениху поскорее расстаться с возлюбленной.

Автор треда под ником rb07149 опубликовал скриншот публикации на Facebook. В нем неизвестная жаловалась на мужчину, который хочет взять на их свадьбу своего ребенка от первого брака.

«Я выхожу замуж за него, а не за его выродка-гоблина. Это его ошибка, не моя», — негодовала новобрачная. По ее словам, она специально предупредила во всех приглашениях, что дети на свадьбу не допускаются. Однако жених не принял это условие на свой счет.

Комментаторы поразились жестокости девушки и осудили ее поступок. «Жених должен отменить свадьбу как можно скорее», — настаивали они. Некоторых поразили выражения, в которых девушка описывала маленького ребенка. «Его ошибкой будет жениться на взрослом гоблине», — заключили юзеры.

Ряд пользователей принялись иронизировать над высказываниями невесты. Один из комментаторов предположил, что эта история является приквелом сказки про Золушку.

Многие юзеры высмеяли самонадеянную невесту, которая решила, что ее мнение является исключительно правильным. Они посоветовали ей найти другого партнера, у которого нет детей от первого брака.

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