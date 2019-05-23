«Русский Шварценеггер» рассказал Мединскому о продвижении российского кино

Российский актер и режиссер Александр Невский, называющий себя «русским Шварценеггером», встретился с министром культуры Владимиром Мединским. Об этом артист сообщил в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, это было для него «большой честью». В ходе переговоров, в частности, Невский поделился с главой Минкульта своим «видением продвижения российского кино за рубежом и собственным опытом» и рассказал об американской премии в области кино и телевидения «Золотой глобус», в которой принимает участие в качестве члена жюри.

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Как уточнили в пресс-службе ведомства, актер также отметил, что, по его мнению, в мировой киноиндустрии должно быть «больше позитивных картин, представляющих Россию». Вместе с Мединским они вспомнили фильм «Москва слезам не верит», который в «разгар холодной войны завоевал "Оскар"».

По итогам встречи была достигнута договоренность о том, что Невский выступит в Минкульте с презентацией, посвященной «Золотому глобусу». Также сообщается, что актер вручил министру коллекцию своих фильмов в качестве подарка.

В январе прошлого года Невский заявил, что жалеет об упущенной возможности разобраться с продюсером Харви Вайнштейном, обвиненным в домогательствах. «Если бы я только знал, чем он занимается... Мне грустно, что я не врезал по его уродливой морде», — подчеркнул он.

Актер известен по таким фильмам, как «Московская жара», «Форсаж да Винчи», «Разборка в Маниле». Среди его работ в качестве режиссера — картина «Черная роза». Также Невский занимается культуризмом и является автором книг и статей «Как стать Шварценеггером в России», «Идеальное тело для женщин», «Большая энциклопедия фитнеса».

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