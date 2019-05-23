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Недостроенное метро в Омске зальют цементом

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Участок недостроенного метро в Омске между станциями «Рабочая» и «Маршала Жукова» заполнят цементно-песчаным раствором. Об этом сообщает «НГС Омск».

«Вид консервации правобережного участка первой линии метро (станция "Библиотека имени А.С. Пушкина"), а также пускового участка (станции "Заречная" и "Кристалл") изменен не будет: на этих участках будет осуществлена "сухая" консервация», — цитирует издание замминистра промышленности, транспорта и инновационных технологий региона Игоря Лукьянова.

Решение изменить способ консервации с «сухого» на «мокрый» принято правительством региона в целях экономии. По данным портала «Город 55», работы обойдутся в 10,8 миллиона рублей.

Под «сухой» консервацией подразумевается завершение работ с ранее начатыми конструкциями, оборудование их системами вентиляции, электроосвещения и водоотведения. Это позволит сохранить объекты до того момента, как будет решено их использовать.

В феврале сообщалось, что власти Омска решили окончательно остановить строительство метрополитена, начатое 27 лет назад, законсервировать проект и признать его нецелесообразным из-за нехватки денег на его реализацию. Решение было принято после консультаций с федеральными властями.

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