Идею достроить строившееся 27 лет метро в Омске окончательно похоронили

Власти Омска решили окончательно остановить строительство метрополитена, начатое почти 27 лет назад, законсервировать проект и признать его нецелезообразным из-за нехватки денег на его реализацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Виталия Мутко.

В сообщении сказано, что решение было принято после консультаций с федеральными властями.

В правительстве Омской области агентству сказали, что уже построенные объекты метро будут использовать в существующей городской транспортной системе, например, для развития трамвайной сети.

Строительство омского метрополитена началось в 1992 году. По данным регионального Минпрома, первый участок готов всего на 35,9 процента и обошелся в 20 миллиардов рублей. Всего за это время были построены полторы станции: «Библиотека имени Пушкина», частично «Заречная» и «Кристалл». Из-за этого омское метро превратилось в мем.

В мае министерство транспорта рекомендовало областному правительству достроить подземку, но уже через несколько недель городские власти решили остановить работы и засыпать все песком.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru