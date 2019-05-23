Смена юрисдикции Орловым дала намек на капитуляцию олигарха в английском суде

Миллиардер Виталий Орлов, владелец одного из крупнейших рыбопромышленных холдингов страны «Норебо», подал заявление в Мурманский арбитражный суд с просьбой признать недействительным на территории России решение Высокого суда правосудия Англии и Уэльса о полной юрисдикции британского суда на рассмотрение спора между бывшими партнерами по бизнесу. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Летом 2018 года бывший партнер Орлова Александр Тугушев подал в английский суд иск, в котором утверждал, что Виталий Орлов вместе с сооснователем холдинга Магнусом Ротом и их партнером Андреем Петриком вступили в сговор с целью лишения Тугушева доли в компании, и требовал восстановления своих прав. Высокий суд правосудия Англии и Уэльса заморозил активы Орлова на сумму иска и 27 марта 2019 года признал подсудность спора своей юрисдикцией. 17 апреля бизнесмену было отказано в праве на апелляцию этого решения.

По мнению специалистов по английской судебной практике, решение Высокого суда по юрисдикции в пользу истца означает, что с вероятностью в 80 процентов существует шанс на решение по существу дела в пользу Александра Тугушева. Поэтому сейчас истец Виталий Орлов пытается доказать в Мурманском арбитражном суде, что данный спор относится к исключительной компетенции российского правосудия, и просит перенести разбирательство на территорию Российской Федерации.

Как сообщает «Коммерсантъ», эксперты полагают, что это рискованный шаг для Виталия Орлова, который может привести к непредвиденным последствиям для него, так как за пределами России решение продолжит действовать, а в то же время английский суд может счесть параллельное разбирательство злоупотреблением, так как бизнесмен уже подтверждал в лондонском суде свою готовность судиться именно в Великобритании.

Некоторые специалисты полагают, что перенос разбирательства в Россию может дать Виталию Орлову краткосрочную выгоду, но приведет к весьма неприятным долгосрочным последствиям, вплоть до возможной потери западных активов, так как английский суд может признать бегство из британской юрисдикции основанием для решения о неисполнении обязательств, а какая-либо третья сторона сможет воспользоваться этим judgment of default в своих интересах.

К тому же, как писала «Лента.ру» в январе этого года Виталий Орлов не предоставил английскому суду полной и достоверной информации о собственных активах, что может также негативно повлиять на решение британской судебной инстанции.

Как отмечала «Независимая газета», он попытался скрыть от английского суда информацию о существенной части своих активов, а также сведения о консолидированных финансовых результатах деятельности «Норебо», чтобы не обнародовать суммы прямых и косвенных выплат в свою сторону, а также счета, на которые он их получает.