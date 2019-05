Американская рок-группа Papa Roach приедет в Россию с презентацией Who Do You Trust? — десятого альбома группы. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Тексты расскажут историю общей борьбы и поиска мира через человеческие чувства и переживания. То, что мы все проживаем в определенный момент жизни. Это объединяет нас. Напоминает странное сопоставление юности и зрелости. Я чувствую, что благодаря этой дихотомии альбом долго будет звучать свежо. С точки зрения музыки это самая экстремальная пластинка, которую мы когда-либо записывали», — рассказал вокалист и лидер коллектива Джейкоби Шеддикс.

2 июня Papa Roach выступят в Москве на площадке Adrenaline Stadium, а 9 июня — в Санкт-Петербурге в клубе А2 Green Concert. Билеты можно приобрести на сайте.

