Европейцы поставили задачу Зеленскому

Функции Службы безопасности Украины (СБУ) необходимо ограничить контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны. Об этом заявила заместитель главы представительства Европейского союза в Киеве Анника Вайдеманн, передает «Интерфакс-Украина».

«В то же время СБУ должна лишиться функций в сфере экономической и организованной преступности», — сказала Вайдеманн, добавив, что реформу нужно провести в кратчайшие сроки.

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По ее словам, это необходимо для того, чтобы повысить уровень доверия на международном уровне и внутри страны. Кроме того, она выразила надежду на то, что президент Украины Владимир Зеленский и будущий состав Верховной Рады продолжат преобразование судебного и правоохранительного секторов, которое проводилось в последние годы.

Также полноценное реформирование должно коснуться и органов прокуратуры, добавила Вайдеманн. Среди прочего, она надеется, что новое руководство Украины останется верным курсу в НАТО и ЕС.

Ранее, 15 мая, сообщалось, что Киев собирается предложить Евросоюзу пересмотреть соглашение об ассоциации, заключенное в 2014 году. В правительстве Украины пояснили, что с момента первоначальных консультаций «изменилась структура экономики», что и позволяет говорить о необходимости пересмотра.

В июле 2017 года Украину уже призывали к реформе СБУ. Так, глава представительства ЕС в Киеве отмечал, что Служба безопасности ничего не делает для борьбы с коррупцией.

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