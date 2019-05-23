Команда Зеленского назвала планы на первые месяцы президентства

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал о планах главы государства на первые сто дней президентского срока. Интервью опубликовано в издании «Левый берег».

«Это будут концептуальные вещи, которые будут касаться непосредственно должности президента — реформа администрации, запуск аудита государства (мы хотим понять, в каком состоянии государство находится). Администрация президента должна перестать быть параллельным правительством и ограничиться тремя функциями — канцелярия, аналитический центр, который будет нарабатывать новые идеи и программы, и контроль над решениями президента»,— заявил Стефанчук.

Также он отметил, что необходимо провести новую перепись населения Украины. «Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 — это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 млн, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 млн, то для чего нам 450 депутатов?» — считают в команде Зеленского.

На вопрос о снижении тарифов, снятии депутатской неприкосновенности и расследовании резонансных преступлений Стефанчук ответил, что команда «будет исходить из полномочий президента».

Ранее 22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении избирательного законодательства. Согласно документу, досрочные парламентские выборы должны будут пройти по пропорциональной, а не мажоритарной системе, и по закрытым спискам. В дальнейшем новый глава государства предлагает использовать на выборах пропорциональную систему с открытыми списками во избежание коррупции.

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