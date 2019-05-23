Стало известно о звонках Скрипаля родным после отравления

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который в марте прошлого года вместе со своей дочерью Юлией был отравлен нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, после инцидента звонил родственникам в Россию. Об этом пишет «Московский комсомолец» в четверг, 23 мая.

По информации издания, Скрипаль набрал номер своей племянницы Виктории в Ярославле в четверг, 9 мая, однако она была вне доступа сети. Его монолог записал автоответчик.

Бывший полковник пожаловался, что долгое время не может дозвониться до родственницы. Он поздравил ее с Днем Победы и поинтересовался, как дела у ее семьи. «Ну, ладно. У меня все нормально, то есть у нас — у Юлечки тоже», — сказал Скрипаль и попросил передать поздравления с праздником маме племянницы.

Как отмечает газета, это уже не первый звонок бывшего полковника в Россию. До этого он общался с Викторией по поводу ее конфликта с сотрудником товарищества собственников жилья и советовал меньше привлекать к себе внимание. По данным «МК», Виктория не сомневается в том, что ей звонил именно ее дядя.

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В мае The Guardian сообщила, что подозреваемые в отравлении Скрипаля и его дочери получили тайный звонок после происшествия. По сведениям источников газеты, этот звонок являлся отчетом об успешности операции. Кроме того, утверждает издание, это увеличивает вероятность того, что подозреваемые Александр Петров и Руслан Боширов действовали не одни.

4 марта 2018 года Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Они впали в кому после отравления нервно-паралитическим веществом. Британия обвинила в произошедшем Россию и назвала имена предполагаемых виновников произошедшего — Петрова и Боширова. По данным СМИ, это офицеры ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Позже стало известно, что в деле появился третий подозреваемый — высокопоставленный разведчик Денис Сергеев с поддельным именем Сергей Федотов. Москва отвергает все обвинения Лондона.

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