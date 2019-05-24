Названа причина смерти модели на подиуме

Предполагаемой причиной смерти 26-летнего манекенщика Талеса Соареса на подиуме во время показа бренда Ocksa в рамках недели моды Sao Paulo Fashion Week стал синдром внезапной сердечной смерти (ВСС). Об этом сообщает The Sun.

Соарес потерял сознание и упал во время показа бренда Ocksa. Позже у мужчины начались судороги, а изо рта пошла пена. Медики попытались оказать ему помощь на месте, а затем доставили в больницу, где Соарес скончался.

В результате вскрытия было установлено, что непосредственной причиной смерти стал острый отек легких. В целом его смерть квалифицирована как ВСС. Критического содержания алкоголя и наркотических веществ в крови умершего обнаружено не было.

Родственники Соареса выразили недовольство в связи с тем, что расследование смерти модели и оглашение его результатов проходило без их участия. Также они заявили, что не верят медикам, поскольку Соарес регулярно проходил обследования для получения разрешения на работу, и его признавали здоровым.

Внезапная сердечная смерть (ВСС) — гибель пациента, которой предшествует внезапная потеря сознания. Симптомы, предшествующие летальному исходу, возникают не ранее чем за час до такового. Причины ВСС — ишемическая болезнь сердца, различные виды кардиомиопатии (дилатационная, гипертрофическая, аритмогенная правожелудочковая), генетически детерминированные аритмогенные заболевания сердца (например, синдром Бругада) и другие.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!