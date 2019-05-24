Кипр пострадал от утечки российских денег

Чистый отток кипрских инвестиций из России в 2018 году составил 10,3 миллиарда долларов, что стало рекордом, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные ЦБ.

Отток объясняют сокращением участия в капитале российских компаний, которое в 2018 году равнялось 13,9 миллиарда рублей, что стало минимальным значением за три года подсчетов.

Реинвестирование доходов с Кипра показало чистый приток в размере пяти миллиардов долларов. При этом покупка долговых инструментов на кипрские деньги опустилась ниже продажи. Отрицательное сальдо составило 1,4 миллиарда долларов.

Традиционно инвестиции из Кипра и других офшоров в Россию поступают из денег российского происхождения. Падение этого показателя аналитики объясняют возвращением в страну средств, выведенных в офшоры.

Ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту Владимиру Путину о снижении уровня вывода средств из России в офшоры в два раза по сравнению с 2016 годом. Как уточнил Чиханчин, наиболее часто схему с офшорами используют для ухода от налогов.

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