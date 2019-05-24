Белую активистку убили на ферме в ЮАР

Активистку, боровшуюся за права белых фермеров в Южно-Африканской Республике, избили до смерти на ее ферме в провинции Лимпопо. Об этом сообщает таблоид The Daily Mail.

Родственники Аннет Кеннели обнаружили ее тело 22 мая. Сообщается, что орудиями убийства послужили молоток и железный прут. Представитель полиции страны, полковник Моатше Нгоепе (Moatshe Ngoepe), рассказал, что правоохранители задержали 40-летнего подозреваемого в убийстве. Скоро он предстанет перед судом.

Кеннели, которой в этом году исполнился 51 год, публично поддерживала борьбу за права белых граждан ЮАР и была сторонницей оппозиционной партии «Демократический альянс». Свой последний пост в Facebook она посвятила 10 атакам на белых фермеров, произошедшим за последние четыре дня.

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Как отмечает издание, власти ЮАР неоднократно осуждали нападения на белых фермеров, но активисты считают, что правительство уделяет этой проблеме недостаточно внимания.

В 2017 году Трансваальский сельскохозяйственный союз (TAU SA) насчитал 84 убийства фермеров, 59 из которых были белыми.

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