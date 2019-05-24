Первые дольщики Urban Group приняли свои квартиры

Началась выдача ключей от квартир в домах, достроенных Фондом защиты прав дольщиков за обанкротившейся компанией Urban Group по поручению Правительства России. Первые дольщики дома 7 в жилом комплексе (ЖК) «Видный город» получили ключи от своих квартир и кладовок, осмотрели помещения и подписали акты приема-передачи. Об этом «Ленте.ру» сообщили дольщики жилого комплекса.

Заместитель председателя правительства РФВиталий Мутко 24 мая осмотрел осмотрел несколько квартир в сданном доме и сказал дольщикам: «У вас закончились старые проблемы и начались новые — ремонт. Но это хорошие заботы», — передает ТАСС.

С 25 мая начнется выдача ключей от квартир в готовых домах и передача кладовок, машино-мест продолжится одновременно во всех четырех жилых комплексах: по дому 6 в ЖК «Митино О2», дому 7 в ЖК «Опалиха О3» и дому 7 в ЖК «Видный город», а также по домам 5 и 6 в ЖК «Солнечная система».

«В целом достроено 2900 квартир. Примерно по 150 человек в день с сегодняшнего дня будет получать ключи. Каждый записывался на ту дату и на то время, когда ему удобно будет получать ключи. Всего сейчас будут восстановлены права более 5011дольщиков по более чем 4,4 тысячи помещений, из которых около 3 тысяч — квартиры, 1,1 тысячи — кладовки и более 0,3 тысячи — машиноместа», — прокомментировал генеральный директор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Александр Плутник.

Дольщики положительно оценили качество работ, выполненных Фондом. «Urban Group сдал наш дом в 2017 году с массой строительных недочетов: без ливневых стоков, гидроизоляции, с недоделанными фасадами, незамазанными техническими швами. Подъездные группы были в плохом состоянии, даже почтовые ящики ставили за счет муниципалитетов. Дом, который достроил Фонд, построен качественнее, он полностью доделан, даже внешне выглядит намного лучше», — поделилась дольщица ЖК Видный город Анна Вагина.

«Участие вице-премьера Виталия Мутко и скорость работы Фонда дольщиков обеспечили достройку проблемных объектов Urban Group в предельно короткие сроки. Ранее такое было сложно представить, пока это лучший кейс в стране. Да, есть удачные примеры в случае с СУ-155, но их нельзя сравнивать: там типовые дома, в отличие от оригинальной застройки Urban, кейс которой гораздо сложнее, — прокомментировал новость генеральный директор РАСК Николай Алексеенко.

Процесс получения ключей будет организован беспрерывно в будние дни и выходные. Запись на осмотр помещений ведется с 18 мая. Более 2 тысяч человек уже назначили встречи с представителями фонда.