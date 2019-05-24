Дебош сумасшедшего пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета. Ролик опубликован в Telegram-канале «Борода вещает».

На записи голос за кадром объясняет, что неадекватный мужчина внезапно начал вести себя агрессивно. «Он начал сходить с ума. Он бьет свою женщину. Его сейчас привязали, он что-то кричал, и он бил телефоном своего соседа по голове», — уточняет автор видео.

«Выкиньте его просто с парашютом, пускай летит», — добавляет другая пассажирка за кадром, и после ее реплики раздается смех.

Ранее 23 мая сообщалось, что из-за дебоша пилоты Red Wings приняли решение вернуться в аэропорт вылета. После посадки в Домодедово мужчину высадили из самолета, а позже выяснилось, что он скончался в машине скорой помощи. Отмечалось, что мужчина страдал психическим заболеванием. Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по факту смерти пассажира и начали расследование случившегося.

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