В Windows найдены новые уязвимости

Исследовательница в области кибербезопасности, известная под ником SandboxEscaper, обнаружила несколько новых уязвимостей в системе Windows. Об этом пишет ZDNet.

Одна из брешей позволяет пользователям получать доступ к файлам, которыми владеет администратор, не имея соответствующих прав. Еще один обнаруженный специалистом дефект операционной системы позволяет копировать файлы в папки, доступ к которым ограничен.

Все уязвимости, о которых рассказала SandboxEscape, относятся к угрозам нулевого дня. Это означает, что разработчики ПО узнают об этих дефектах в день публикации информации о них. За последние десять месяцев исследовательница нашла еще шесть подобных уязвимостей. Специалисты по кибербезопасности предполагают, что Windows устранит дефекты 11 июня, когда выйдет следующее обновление.

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