Завуч российской школы узнала об избиении ученика и попросила детей молчать

Завуч школы Новоусманского района Воронежской области попросила учащихся молчать о том, что трое старшеклассников избили 13-летнего подростка. По данному факту проводится проверка, сообщается на сайте пресс-службы регионального управления Следственного комитета России.

Драка произошла 21 мая. В результате инцидента школьника госпитализировали с сотрясением мозга, переломом ушной раковины, гематомами и ушибами. Мама мальчика обратилась в полицию.

Отмечается, что завуч попросила детей ничего не сообщать родителям уже не в первый раз — такие случаи в школе замалчиваются.

16 января в сети появилось видео, на котором завуч одной из школ Тольятти побила пятиклассницу на уроке. Причиной недовольства педагога стало то, что девочка рисовала во время урока. Женщина, держа в одной руке открытый учебник, второй рукой несколько раз бьет по лицу сидящую за партой школьницу. На возмущение ученицы завуч ответила, что хочет добиться от девочки достойного поведения. Позже стало известно, что учительницу отстранили от работы и по факту случившегося провели проверку.

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