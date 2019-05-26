Пересекший Атлантику в бочке пенсионер поделился секретом отличной формы

Французский путешественник Жан-Жак Савен, пересекший Атлантический океан в бочке, рассказал в интервью РИА Новости, как оставаться в хорошей форме.

«Я вам скажу: надо любить женщин, вот и все», — заявил француз. Также он подчеркнул, что для него возраст — «это просто цифры», и намного важнее — «состояние ума». Кроме того, путешественник порекомендовал регулярно заниматься спортом.

Савен отметил, что когда-нибудь он остановится и начнет вести спокойный образ жизни, но сейчас он планирует самостоятельно переплыть через пролив Ла-Манш.

72-летний путешественник начал свой поход в конце прошлого года от одного из Канарских островов. Француз путешествовал в бочке из фанеры весом 450 килограммов.

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