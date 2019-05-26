Путешествия
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
В НАТО призвали Россию срочно освободить украинских моряков
Турцию заподозрили в отправке оружия противникам России и Сирии
Тренер сборной Канады остался невозмутимым из-за проигрыша России финнам
LG «поиздевался» над Huawei и исправился
Названы самые дорогие города для свиданий
Иран пригрозил отправить американские корабли на дно
Киев пригрозил России гамбургскими санкциями
Среди плененных в ДНР украинских военных оказались 50-летние солдаты
Все имущество Порошенко захотели арестовать
Новости партнеров

Пересекший Атлантику в бочке пенсионер поделился секретом отличной формы

Перейти в «Мою Ленту»

Французский путешественник Жан-Жак Савен, пересекший Атлантический океан в бочке, рассказал в интервью РИА Новости, как оставаться в хорошей форме.

«Я вам скажу: надо любить женщин, вот и все», — заявил француз. Также он подчеркнул, что для него возраст — «это просто цифры», и намного важнее — «состояние ума». Кроме того, путешественник порекомендовал регулярно заниматься спортом.

Савен отметил, что когда-нибудь он остановится и начнет вести спокойный образ жизни, но сейчас он планирует самостоятельно переплыть через пролив Ла-Манш.

72-летний путешественник начал свой поход в конце прошлого года от одного из Канарских островов. Француз путешествовал в бочке из фанеры весом 450 килограммов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Французский пенсионер пересек Атлантику в бочке
Федор Конюхов замерз
Раскрыта судьба перевернувшейся в океане лодки Федора Конюхова
Путешествия
Путешествия00:08Сегодня

«Никто не хочет разбираться, что такое любовь»

Ловеласы, крыши и секретные бары: Франция, какой ее не увидят туристы
17:0524 мая

Длинная очередь на вершину Эвереста убила туристов

15:3117 мая

Самолет с украинскими пассажирами экстренно приземлился из-за угрозы взрыва

18:1123 мая

Пассажир устроил дебош на борту российского самолета и умер

Путешествия00:0623 мая

«Стреляй! Уйдет, сволочь!»

Как россиянин добрался до ЮАР, лишился последних вещей, но не отчаялся
12:3818 мая

«Поуехавшие» предложили России создать «округ дальнего зарубежья»

03:49Сегодня

Названы самые дорогие города для свиданий

14:1023 мая

Масштабная топлес-вечеринка обернулась массовой потасовкой и арестами

Путешествия00:0620 мая

Здесь вам не Китай

Чай, дома-монстры и вонючий тофу: что искать российскому туристу в Гонконге
21:4317 мая

«Аэрофлот» вступился за экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

19:4225 мая

Российские пилоты узнали о неполадках в самолете и стали кружить над городом

20:2224 мая

Первый российский круизный лайнер спустили на воду

Россия
«Правовая база для извращений»
Эти законы могли защитить российских женщин. Почему их не приняли?
«Циничный, двуличный, апатичный»
Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
«Дрожь по телу и слезы»
БДСМ-шоу, лезгинка и линейка на снегу. Последний звонок глазами выпускников
Последствия землетрясения в Дагестане показали на видео
«Для многих сексуальное принуждение — это норма»
Что на самом деле россияне думают о правах женщин, равенстве и семейном насилии
Россиянина поймали на краже 40 тонн воды из водоема
Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу
Все материалы
Мир
«Ура, товарищи!»
Китайцы вспомнили традиционные ценности и разрешили гей-браки. Они ждали этого сотни лет
Трампу запретили строить стену на границе с Мексикой на бюджетные деньги
Тереза МэйТереза Мэй объявила об отставке
Она собиралась вывести Британию из ЕС, а в итоге ушла сама
В Италии захотели посадить украинского военного за гибель репортера в Донбассе
Турцию заподозрили в отправке оружия противникам России и Сирии
В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»
В НАТО призвали Россию срочно освободить украинских моряков
Все материалы
Бывший СССР
Большая пересменка
Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги
Украина отреагировала на приезд председателя Госдумы в Крым
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы администрации
Лидер «Океана Эльзы» назвал цель похода в Раду
Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»
Киев пригрозил России гамбургскими санкциями
Все материалы
Экономика
«Тарифы могут быть выше в четыре раза»
Россияне уверены, что переплачивают за ЖКХ. В реальности все наоборот
Тони Роббинса обвинили в расизме
В Германии раскрыли опасность «грязной» российской нефти
Уникальная BMW взлетела в цене на 800 процентов
Россияне массово променяли вино на пиво
Глава Сбербанка отчитался о «косяках»
Нефтяники ослушались правительство
Все материалы
Силовые структуры
«Голос говорит мне: возьми топор и убей»
В камерах «Белого Лебедя» скрываются маньяки и убийцы. Это их последнее пристанище
Александра ПетроваЗамужем за мафией
Истории женщин, связавших судьбу с российскими киллерами и ворами в законе
«Пришли за правосудием, а попали в порнофильм»
Российские судьи должны внушать уважение. Но иногда их внешний вид вызывает шок
Российские полицейские попались на раскрытии подстроенных ими преступлений
Задержан временный руководитель Росреестра Дагестана
У созданной российскими чиновниками ОПГ нашли имущество на 20 миллиардов рублей
Бывшая заключенная выиграла суд у правозащитников
Все материалы
Наука и техника
ПлутонРазмер — не главное
Почему Плутон больше никогда не станет планетой
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией
Появилось видео езды американских кадетов на Т-64
Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе
Российский «Охотник» начал скакать
В России задумали электромагнитные ракеты
Все материалы
Спорт
Заглохла
Финны остановили «красную машину». Сборная России вновь осталась без золота ЧМ
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею
«Манчестер Юнайтед» поборется с «Барселоной» за чемпиона мира
Тренер сборной России прокомментировал поражение от Финляндии в полуфинале ЧМ
Хоккеист сборной России отверг «финское проклятие»
Серена УильямсВремя Серены
Уильямс и Надаль готовы творить историю: главные интриги «Ролан Гаррос-2019»
Все материалы
Культура
Пон Чжун ХоБерегите паразитов
Кто и почему победил на Каннском фестивале
Сдохни, хиппи, сдохни
Квентин Тарантино в стадии полураспада: «Однажды... в Голливуде» в Каннах
Варя Вразброд«Рэп — это обычно свалка слов»
Кто и как делает самый необычный арт-рок в России
Дочери Алсу пообещали устроить фантастическую карьеру
Вручены награды Каннского кинофестиваля
Из-за недовольства фанатов выход фильма про Соника перенесли
Билан оценил шансы повторного участия в «Евровидении»
Все материалы
Интернет и СМИ
Победители шестого сезона детского «Голоса»Объявлен новый победитель шоу «Голос. Дети»
Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске, а всем финалистам вручили по миллиону
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
Twitter навсегда заблокировал аккаунты двух хейтеров Трампа
Кривое зеркало
Российские юмористы шутят над жертвами насилия. Почему это опасно?
Девушки рассказали о самых действенных способах отшивать парней
Корреспондента RT избил французский полицейский
Все материалы
Ценности
Христос на груди и крокодил на шее
Наряды кинозвезд на Каннском фестивале в деталях
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
От Джины до Софии
Самые властные, сексуальные и знаменитые женщины Италии
Названа причина смерти модели на подиуме
Женщина испугалась слепоты и похудела на 48 килограммов
Названо лучшее время для покупки выпускного платья
Голая модель на улицах города вывела из себя евреев
Все материалы
Путешествия
«Никто не хочет разбираться, что такое любовь»
Ловеласы, крыши и секретные бары: Франция, какой ее не увидят туристы
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Стреляй! Уйдет, сволочь!»
Как россиянин добрался до ЮАР, лишился последних вещей, но не отчаялся
Длинная очередь на вершину Эвереста убила туристов
Пересекший Атлантику в бочке пенсионер поделился секретом отличной формы
Пассажир устроил дебош на борту российского самолета и умер
Названы самые дорогие города для свиданий
Все материалы
Из жизни
Леннард Дэвис и Ланселот Тауоа«Это был постыдный секрет»
Еврейский профессор обнаружил родню среди туземцев. Это изменило его жизнь
Партнерский материал
Веселые картинки
Люди научились просыпаться во сне. Ученые нашли этому объяснение
Охота на призрака
Детективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
Кейт Миддлтон поцеловала королеву Великобритании и «нарушила» протокол
Девушка пыталась сделать снимок на фоне океана и погибла
14-летний вундеркинд получил две ученые степени
Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Все материалы
Художник из России пишет картины с автомобилями
Его работы заказывают Porsche и Mercedes-Benz
Ринг, бигфуты и дым
Лучшее автомобильное видео мая
Четвертым будешь?
Тест-драйв самого легкового Isuzu
Дорогие машины в личине дешёвых
Самый странный тюнинг на свете: стилизовать суперкар под бюджетную повозку
Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа
Российский спорткар Marussia возродят в виде электрокара
В Мексике суперкары преступников продадут для помощи бедным
Все материалы
Дом
Восточная сказка
Зачем россияне скупают виллы и пентхаусы в «городе миллионеров»
Вышли из народа
В каких домах выросли самые богатые люди России
«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
Соседство с Ротшильдами оценили в миллиард рублей
Ипотечное жилье в Москве подорожало
Российский депутат задекларировал три десятка квартир и десять самолетов
Десятиметровый дом предложили в аренду в Москве
Все материалы