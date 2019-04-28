Французский пенсионер пересек Атлантику в бочке

Французский путешественник Жан-Жак Савен пересек Атлантический океан в бочке, сообщает AFP со ссылкой на его электронное письмо.

Савен совершил переход в возрасте 72 лет. «После 122 дней и девяти часов плавания я пересек меридиан, обозначающий, что я нахожусь в акватории Карибского моря. Путешествие завершено. Всем спасибо!» — написал он в послании.

В настоящее время Савен по-прежнему находится в бочке и дрейфует по течению в сторону Флориды. Он рассчитывает найти порт, где сможет высадиться на берег.

Савен начал свой поход в конце прошлого года от одного из Канарских островов. Француз путешествует в бочке из фанеры весом 450 килограммов.

В будущем, по словам путешественника, он собирается самостоятельно переплыть через пролив Ла-Манш между Францией и Великобританией.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!