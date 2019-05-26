Немецкие военные пожаловались на психику после операций в Афганистане

Заграничные операции Вооруженных сил Германии оказывают серьезное негативное воздействие на физическое и психическое здоровье военнослужащих. Об этом пишет Bild.

Как утверждают авторы материала, военные оказываются в непригодном для службы состоянии после миссий бундесвера в Афганистане, Мали и других странах. Отмечается, что только за прошлый год 279 немцев вернулись из заграничных операций с психическими заболеваниями.

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По информации газеты, на данный момент по этой причине не готовы служить в общей сложности около 800 немецких военных. Они смогут возобновить службу в армии только после прохождения программы медицинского восстановления.

По данным за март прошлого года, численность контингента бундесвера, участвующего в операции НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, составляла 963 военнослужащих. Как уточняла министр обороны страны Урсула фон дер Ляйен, их число планировалось довести до 1,3 тысячи. Немецкие солдаты и офицеры прекратили участие в боевых действиях в Афганистане в 2013 году, в настоящее время они только консультируют и тренируют афганскую армию.

В ноябре 2017 года сообщалось, что армия США сможет принимать в свои ряды новобранцев, имевших проблемы в области психического здоровья. Также допустят до службы людей, имевших проблемы с алкоголем и наркотиками, страдавших депрессией, а также занимавшихся самоповреждением (преднамеренным повреждением своего тела по внутренним причинам без суицидальных намерений).

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