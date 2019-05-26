Смерть российского заключенного из-за пыток опровергли

Ярославское управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) опровергло информацию о наличии следов насилия и пыток на теле погибшего в реанимации 30-летнего заключенного. Он был госпитализирован после попытки суицида, сообщает пресс-служба ведомства.

В публикации говорится, что осужденный действительно был госпитализирован 28 апреля из СИЗО-1 УФСИН по Ярославской области. Уточняется, что этому предшествовала попытка самоубийства, предпринятая заключенным.

«На место происшествия незамедлительно выдвинулась резервная группа с медицинским работником, осужденному оказаны реанимационные мероприятия. На момент осмотра у гражданина следов пыток и насилия не обнаружено», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего проведена служебная проверка, результаты которой направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

24 мая осужденный на три года за телефонный терроризм Алексей Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля. У него диагностировали черепно-мозговую травму и отек головного мозга, а также нашли следы побоев. Сидякина подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Как утверждает правозащитник Владимир Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию.

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