У женщины и ее собаки обнаружили опухоли в одинаковых местах

В городе Лидс, Англия, женщина на протяжении нескольких лет борется с раком вместе со своей собакой, которая страдает от того же заболевания. Об этом сообщает британское издание The Mirror.

60-летней Шейле Уокер (Sheila Walker) поставили диагноз в 2015 году, а ее йоркширскому терьеру Банне (Banna) — спустя три года. Женщина борется с опухолью в правой груди, а также раком костей и позвоночника. Опухоли собаки расположены на правой стороне тела и в позвоночнике.

Британка впервые почувствовала себя плохо несколько лет назад — она резко похудела и испытывала невыносимую боль в спине. У нее обнаружили рак позвоночника, который оказался вторичным. Затем врачи нашли у Уокер опухоль в правой груди. От боли женщина не могла ходить, и ей пришлось оставить работу в бутике.

Ее собаке Банне поставили похожий диагноз в 2018 году. Ей сделали две операции, однако животное также испытывало трудности при ходьбе. Питомцу потребуется еще несколько хирургических вмешательств и много времени для восстановления. Уокер признается, что ей больно смотреть на страдания питомца.

«Довольно необычно и странно, что мы находимся на одном и том же пути вместе. У нас бывают как хорошие, так и плохие дни, но мы всегда рядом друг с другом», — рассказала Уокер. По словам женщины, собака дает ей силы бороться с неизлечимой болезнью.

Сейчас Уокер проходит восьмой цикл углеродного исследования рака молочной железы под руководством профессора Криса Твельвеса (Chris Twelves), консультанта по клинической онкологии в больницах Лидса. По словам женщины, она рада быть частью этого эксперимента, который может помочь другим. Также она не унывает и верит, что ей и ее собаке удастся выздороветь.

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