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Любимые автогонщики помогли американке разбогатеть

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Жительница американского города Ашленд, штат Вирджиния, вписала в лотерейный билет номера любимых гонщиков NASCAR и сорвала джекпот. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Кристина Лабомбард (Christina LaBombard) сыграла в лотерею 9 мая, выбрав комбинацию чисел 3-8-14-20-29. Номера автогонщиков оказались счастливыми и принесли удачливой американке 100 тысяч долларов (6,5 миллиона рублей).

«Я была шокирована! — вспоминает Лабомбард. — Я так удивилась, когда увидела на экране мои числа».

Победительница планирует потратить денежный приз на покупку нового автомобиля.

В 2018 году сообщалось, что житель штата Массачусетс Джим Эйлвад (Jim Aylward) выиграл в лотерею крупный приз, вписав в билет номера любимых спортсменов. Числа 11 (Рафаэль Деверс), 16 (Эндрю Бенинтенди), 19 (Джеки Брэдли), 22 (Рик Порселло) и 25 (Стив Пирс) принесли Эйлваду джекпот в 100 тысяч долларов.

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