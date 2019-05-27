В Германии вынесли приговор по делу о «шариатской полиции»

Суд в немецком городе Вупперталь, земля Северный Рейн-Вестфалия, вынес приговор по делу о так называемой шариатской полиции. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Следствие доказало, что семь активистов-салафитов (приверженцы одного из консервативных течений ислама) нарушили запрет на ношение униформы. Суд приговорил их к штрафам в размере от 300 до 1,8 тысячи евро, так как, по его мнению, подсудимые понимали, что их акция была направлена на достижение «убеждающего воинствующего эффекта».
Сообщается, что в 2014 году исламистские активисты в жилетах с надписями «шариатская полиция» проводили ночные рейды по Вупперталю. Патрульные беседовали с молодежью на улице, пытаясь уличить в употреблении алкоголя или табака и настойчиво объясняя местным жителям необходимость отказа от «вредных привычек» — посещений концертов, баров, ночных клубов и дискотек. Активисты выкладывали в интернет видеоотчеты о проделанной работе.
Министр внутренних дел Томас де Мезьер тогда в связи с появлением патрулей выступил со специальным заявлением, в котором напомнил, что власти не потерпят законы шариата на немецкой земле и никому не позволят очернять репутацию полиции. После этого инициативные молодые мусульмане прекратили патрулирование.
В 2016 году суд уже выносил оправдательный вердикт в отношении семерых активистов «шариатской полиции», но в 2018-м Федеральная судебная палата отменила это решение и отправила на новое рассмотрение.