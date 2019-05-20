В Германии начался судебный процесс над «шариатской полицией»

В немецком городе Вупперталь (земля Северный Рейн-Вестфалия) начался второй судебный процесс по делу о так называемой шариатской полиции. Об этом сообщает Deutsche Welle.

На скамье подсудимых предстали семь человек в возрасте от 27 до 37 лет. Им грозит до двух лет лишения свободы за нарушение запрета на ношение униформы.

Материалы по теме Европастан Как протекает тихая исламизация Европы

Сообщается, что в 2014 году исламистские активисты в жилетах с надписями «шариатская полиция» проводили ночные рейды по Вупперталю. Патрульные проводили беседы с молодежью на улице, пытаясь уличить в употреблении алкоголя или табака и настойчиво объясняя местным жителям необходимость отказа от «вредных привычек» — посещений концертов, баров, ночных клубов и дискотек. Активисты выкладывали в интернет видеоотчеты о проделанной работе.

Министр внутренних дел Томас де Мезьер тогда в связи с появлением патрулей выступил со специальным заявлением, в котором напомнил, что власти не потерпят законы шариата на немецкой земле и никому не позволят очернять репутацию полиции. После этого инициативные молодые мусульмане прекратили патрулирование.

В 2016 году суд уже выносил оправдательный вердикт в отношении семерых активистов «шариатской полиции», но в 2018-м Федеральная судебная палата отменила это решение и отправила на новое рассмотрение.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!