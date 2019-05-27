Смерть любимой собаки довела мужчину до самоубийства

В американском штате Флорида мужчина покончил жизнь самоубийством после того, как аллигатор загрыз его пса. Об этом сообщает издание Daily Mail.

36-летний Эндрю Эпп (Andrew Epp) гулял со своим лабрадором по кличке Ява (Java) за огороженной территорией собачьего парка. Животное сорвалось с поводка и подбежало к болоту, где на него напал крокодил. По словам очевидцев, Ява была вся в крови, а ее хозяин потерял сознание от увиденного.

Эпп страдал от психических расстройств, и смерть собаки стала для него слишком глубоким потрясением. Его семья обратилась за помощью к специалистам. Медицинские учреждения отказались принимать американца, так как не нашли у него явных суицидальных признаков. Ему посоветовали прийти к врачу в августе — только тогда у специалиста было свободное время приема.

Через день после гибели Явы Эпп совершил самоубийство. Один из его соседей отметил, что «это была печальная ситуация, с которой он просто не смог справиться». Сейчас волонтеры собирают деньги для матери мужчины. Погибший запомнился всем как человек с тонкой душевной организацией, любивший активный отдых.

По словам местных жителей, за последние пять лет аллигаторы в парке убили четыре собаки. Хищник, убивший Яву, не был пойман местными властями. Вокруг парка установили предупреждающие знаки.

Ранее сообщалось, что в Австралии крокодил утащил и съел домашнюю собаку. Хищник атаковал пса, когда тот гулял возле дома своих хозяев.

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