Названы лучшие томатные соки

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование томатного сока. В нем приняли участие образцы семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal.

Специалисты проверяли образцы по более чем 40 параметрам, включая соответствие заявленному образцу, безопасность, наличие крахмала и пестицидов. При этом они закупали образцы в магазинах, а не получали со склада или напрямую с производства.

Продукция двух торговых марок — «4 сезона» и «Добрый» — не может называться соком, поскольку имеет недостаточное содержание растворимых сухих веществ. Однако все исследованные образцы сделаны из томатов.

«Для томатов не характерно содержание крахмала, его обнаружение свидетельствует о вероятном добавлении в качестве загустителя. Это не запрещено техническим регламентом, но обязательно должно быть отражено в маркировке. Необходимость использовать загуститель также является признаком сырья невысокого качества», — приводятся слова специалиста экспертного центра «Росконтроля» Елены Менячихиной.

В соках «Добрый» и «Дары Кубани» был выявлен антигрибковый препарат пропамокарб, в Noyan и «Удачном» — плесени (и там, и там — в небольших и не опасных для организма количествах). ВО всех соках содержится небольшое количество нитратов. Консерванты нигде обнаружены не были.

По итогам исследования в список товаров с замечаниями внесены соки «4 сезона», «Добрый», «Удачный» и Santal. Noyan, «Каждый день» и «Дары Кубани» рекомендуются к употреблению.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!