Украинская авиакомпания забыла часть пассажиров в аэропорту

Несколько пассажиров авиакомпании МАУ не попали на рейс Киев — Одесса после того, как их забыли в аэропорту Борисполь. Об этом в понедельник,

27 мая, сообщает издание «Украинская правда».

По предварительной информации, пассажиров не довезли от терминала к самолету, и он улетел без них. Представитель авиакомпании подтвердил, что около 30 человек не попали в самолет, и пояснил, что инцидент произошел из-за ошибки работников обслуживающей компании Aerohandling.

Генеральный директор Aerohandling Олег Голохвастов также подтвердил информацию и добавил, что причиной сбоя в работе стало ухудшение самочувствия одного из подчиненных.

«Предварительный диагноз — "микроинсульт". Мы прикладываем все усилия, чтобы максимально быстро исправить последствия этого случая и отправить пассажиров в Одессу», — заключил Голохвастов.

В апреле пилоты самолета, следовавшего из Лондона в Лиссабон, совершили экстренную посадку в Порту, а затем улетели в Лиссабон без пассажиров. После того как лайнер перенаправили в Порту, всех пассажиров попросили выйти, чтобы дозаправить самолет. Затем путешественникам сообщили, что их лайнер улетел в Лиссабон без них.

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