Пробитую пулями золотую Audi олимпийского чемпиона выловили в пруду

В Петербурге из Петровского пруда вытащили автомобиль Audi золотого цвета, который в 2012 году был подарен волейболисту клуба «Зенит» Александру Волкову после победы на Олимпийских играх в Лондоне. Об этом сообщило издание «Мойка78».

Затонувшую машину заметили утром 26 мая сотрудники ГИБДД, отмечает «Фонтанка». Полицейским удалось задержать двух мужчин, которые перед тем, как спустить автомобиль в пруд, скрутили с него номера.

В кузове машины имеются пулевые отверстия, а в салоне обнаружены тряпки с веществом бурого цвета.

Очевидцы выложили фотографии в соцсетях.

Волейболист попросил полицию провести проверку в связи с произошедшим.

21 мая Волков на своей странице в Instagram выкладывал фотографию свой машины:

«Обновил Олимпийского коня😎💪 Спасибо за работу», — написал спортсмен в своем посте.

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