Пробитую пулями золотую Audi олимпийского чемпиона выловили в пруду

В Петербурге из Петровского пруда вытащили автомобиль Audi золотого цвета, который в 2012 году был подарен волейболисту клуба «Зенит» Александру Волкову после победы на Олимпийских играх в Лондоне. Об этом сообщило издание «Мойка78».
Затонувшую машину заметили утром 26 мая сотрудники ГИБДД, отмечает «Фонтанка». Полицейским удалось задержать двух мужчин, которые перед тем, как спустить автомобиль в пруд, скрутили с него номера.
В кузове машины имеются пулевые отверстия, а в салоне обнаружены тряпки с веществом бурого цвета.
Очевидцы выложили фотографии в соцсетях.
Волейболист попросил полицию провести проверку в связи с произошедшим.
21 мая Волков на своей странице в Instagram выкладывал фотографию свой машины:
«Обновил Олимпийского коня😎💪 Спасибо за работу», — написал спортсмен в своем посте.