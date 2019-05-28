Наука и техника
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Украина выдвинула России требование
Генпрокурор Украины засобирался в политику
Хоккеиста сборной России засняли сидящим за столом с рассыпанным белым порошком
Курца отправят в отставку
Тимати выпустил патриотическую коллекцию с «Армией России»
Описано состояние российских хоккеистов после поражения от Финляндии на ЧМ
Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело
Элтон Джон попросил оставить секс и наркотики в байопике о его жизни
Выборы в Верховную Раду оказались под угрозой срыва
Новости партнеров

Раскрыт «легкий способ» уничтожить С-500

Перейти в «Мою Ленту»

Перспективные российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 «Прометей» должны защищаться комплексами малой и средней дальности, в частности, «Буками», «Торами» и «Панцирь-С», пишет в «Известиях» главный редактор журнала «Экспорт вооружения» Андрей Фролов.

«Дело в том, что сама по себе С-500 очень уязвима. Она должна быть элементом многоэшелонированной системы ПВО-ПРО [противовоздушной обороны — противоракетной обороны]», — заявил эксперт.

По его мнению, будущим покупателям С-500 «Прометей» необходимо обладать такими комплексами, как С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», «Бук», «Тор», «Панцирь-С». «С-500, не прикрытая системами малой и средней дальности, может легко быть уничтожена относительно простыми средствами нападения», — отметил главный редактор.

Фролов предположил, что в приобретении С-500 могут быть заинтересованы Турция, Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар, а также, с некоторыми оговорками, Алжир, Египет и Иран.

В апреле заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-лейтенант Юрий Грехов заявил, что разработка ЗРС С-500 «Прометей» и ряда перспективных радиолокационных станций близится к завершению.

Согласно имеющимся данным, С-500 «Прометей» отличается радиусом поражения 600 километров, способен обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических целей, передвигающихся со скоростью до семи километров в секунду, и сможет перехватывать боевые блоки на гиперзвуковых скоростях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путь «Прометея»
С-500 оказался почти готов
В США объяснили «молчание» России про С-500
Компонент С-500 впервые попал на видео
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0424 мая
Плутон

Размер — не главное

Почему Плутон больше никогда не станет планетой
17:2526 мая

В США показали полет замаскированного под Су-57 истребителя

20:4727 мая

Впервые созданы космические мутанты

16:5127 мая

Раскрыта серьезная опасность от спутников Илона Маска

Наука и техника00:0726 мая

Бездумный Макс

Киберфашисты пытаются захватить то, что осталось от Америки: RAGE 2
07:5126 мая

Грузоподъемность «Ангары» решили повысить

18:3627 мая

В горах нашли древнее внеземное вещество

14:1327 мая

В стартовавший «Союз-2.1б» ударила молния

Наука и техника00:0116 мая

«Плана Б нет»

Куда самый богатый человек планеты задумал выселить землян
12:5919 мая

SpaceX вновь подала в суд на правительство США

12:4027 мая

Советским «Оводам» доверят наведение «Цирконов»

13:3627 мая

«Адмиралу Кузнецову» начали сооружать замену утонувшему ПД-50

Россия
«Ахмед считал ее низшим существом»
Россиянка ударила ножом избивавшего ее мужа. Теперь ее судят за умышленное убийство
«Циничный, двуличный, апатичный»
Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
«Правовая база для извращений»
Эти законы могли защитить российских женщин. Почему их не приняли?
В РПЦ обвинили противников храмов в служении Сатане
Студентка российского медвуза оскорбляла пациентов в соцсетях и возмутила всех
Фигуранты дела «Нового величия» останутся за решеткой еще полгода
Жителям Екатеринбурга предложили 47 новых мест для строительства храма и сквер
Все материалы
Мир
Континент ненависти
Евреи боятся за свое будущее в Европе. Им угрожают неонацисты и радикальные мусульмане
Курца отправят в отставку
Президент Сербии предрек нападение албанцев на сербов в Косово
Удар многоглавой бомбы по террористам в Сирии попал на видео
Россия и Белоруссия вместе пожаловались на НАТО
Канцлеру Австрии вынесли вотум недоверия
В Германии вынесли приговор по делу о «шариатской полиции»
Все материалы
Бывший СССР
Большая пересменка
Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги
Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Зеленский осмотрел Счастье в Донбассе
Украина выдвинула России требование
Ярош пригрозил Зеленскому казнью
Выборы в Верховную Раду оказались под угрозой срыва
Все материалы
Экономика
Обман по-доброму
Как банки обещают россиянам выгодные вклады и наживаются на их жадности
РСХБ запланировал рост активов до конца года на 12 процентов
Китай пошел в атаку на спекулянтов
Арестованный в Москве инвестор из США собрался на главный форум России
Сотовые операторы оказались не готовы к отмене роуминга в России
Россия передумала строить самолеты вместе с Украиной
Российским таксистам ограничат время за рулем
Все материалы
Силовые структуры
«Голос говорит мне: возьми топор и убей»
В камерах «Белого лебедя» скрываются маньяки и убийцы. Это их последнее пристанище
«Пришли за правосудием, а попали в порнофильм»
Российские судьи должны внушать уважение. Но иногда их внешний вид вызывает шок
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Полицейский застрелил напавшего на ребенка с ножом россиянина
Племянник убитого дочерьми Хачатуряна попросил госзащиту из-за угроз
Найденный в московском лесу череп связали с пропажей балерины Большого театра
Разоблачителя сталинских репрессий отправили в колонию за педофилию
Все материалы
Наука и техника
ПлутонРазмер — не главное
Почему Плутон больше никогда не станет планетой
Бездумный Макс
Киберфашисты пытаются захватить то, что осталось от Америки: RAGE 2
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией
Раскрыт «легкий способ» уничтожить С-500
Впервые созданы космические мутанты
Раскрыта серьезная опасность от спутников Илона Маска
В горах нашли древнее внеземное вещество
Все материалы
Спорт
«У родителей нет денег? Ребенок не идет в хоккей»
Сколько стоит сделать из ребенка нового Овечкина
Хоккеиста сборной России засняли сидящим за столом с рассыпанным белым порошком
Описано состояние российских хоккеистов после поражения от Финляндии на ЧМ
Хоккеист сборной России высказался о примитивности чемпионов мира
«Локомотив» расстался с Игорем Денисовым
«Реал» запретил своему капитану уходить
Реакцию российских хоккеистов на критику связали с переездом в США
Все материалы
Культура
Свобода, равенство, зомби
От румынов до первертов: еще 10 отличных фильмов с Каннского фестиваля
Варя Вразброд«Рэп — это обычно свалка слов»
Кто и как делает самый необычный арт-рок в России
Пон Чжун ХоБерегите паразитов
Кто и почему победил на Каннском фестивале
Режиссера «Жизни Адель» заподозрили в спаивании актеров ради секса в кадре
Элтон Джон попросил оставить секс и наркотики в байопике о его жизни
Раскрыт бюджет свадьбы Потапа и Насти Каменских
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Победители шестого сезона детского «Голоса»Объявлен новый победитель шоу «Голос. Дети»
Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске, а всем финалистам вручили по миллиону
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
Познер оценил возможность застрелить Чубайса
Уточнено число пострадавших при резне в редакции
Мальчик на качелях рядом с пожаром стал символом невозмутимости в сети
Реклама Gillette с учащимся бриться трансгендером довела зрителей до слез
Все материалы
Ценности
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
Христос на груди и крокодил на шее
Наряды кинозвезд на Каннском фестивале в деталях
Прозрачные платья стали трендом у знаменитостей
Студентка пристрастилась к сдаче крови из-за любви к покупкам
Фанаты пристыдили модель за унизительное фото обнаженной подруги
Назван самый смелый тренд в пляжной моде
Все материалы
Путешествия
«Никто не хочет разбираться, что такое любовь»
Ловеласы, крыши и секретные бары: Франция, какой ее не увидят туристы
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Стреляй! Уйдет, сволочь!»
Как россиянин добрался до ЮАР, лишился последних вещей, но не отчаялся
Пассажиры занялись сексом на борту самолета и попали на камеру
Россиян задержали в аэропорту Франции из-за сообщений о минировании
Длинная очередь на вершину Эвереста убила туристов
Туристка объявила поиски пропавшей камеры с коллекцией ее голых фото
Все материалы
Из жизни
«Скучаю по гречке, пятиэтажкам и метро»
История россиянки о жизни в Ирландии
Партнерский материал
Веселые картинки
Люди научились просыпаться во сне. Ученые нашли этому объяснение
Живешь только дважды
Миллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
Анаконда обошлась без самцов и родила сама от себя
Голодный слон убил маленькую девочку
У женщины и ее собаки обнаружили опухоли в одинаковых местах
Храбрая девочка защитила мать от грабителя
Все материалы
Лучшие машины московского Oldscool Show
Посмотрите на самые интересные проекты российской кастом-культуры
Ретроверсии известных машин
Дизайнера не устраивают новые модели, и он переделывает их в «старые»
Художник из России пишет картины с автомобилями
Его работы заказывают Porsche и Mercedes-Benz
Ринг, бигфуты и дым
Лучшее автомобильное видео мая
«АвтоВАЗ» срочно отзывает Lada XRay Cross
BMW с нуля воссоздала потерянный концепт 1970 года
Полностью раскрыта внешность приподнятого хэтчбека Kia XCeed
Все материалы
Дом
Логово врага
США объявили Huawei войну: как выглядит штаб-квартира компании изнутри
«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
Восточная сказка
Зачем россияне скупают виллы и пентхаусы в «городе миллионеров»
Парковку в Петербурге оценили в миллиард рублей
Раскрыт минимальный срок накопления на квартиру в Москве
Названы лучшие для предпринимателей города России
Рынку жилья пообещали болезненный год
Все материалы