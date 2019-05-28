Раскрыт «легкий способ» уничтожить С-500

Перспективные российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 «Прометей» должны защищаться комплексами малой и средней дальности, в частности, «Буками», «Торами» и «Панцирь-С», пишет в «Известиях» главный редактор журнала «Экспорт вооружения» Андрей Фролов.

«Дело в том, что сама по себе С-500 очень уязвима. Она должна быть элементом многоэшелонированной системы ПВО-ПРО [противовоздушной обороны — противоракетной обороны]», — заявил эксперт.

По его мнению, будущим покупателям С-500 «Прометей» необходимо обладать такими комплексами, как С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», «Бук», «Тор», «Панцирь-С». «С-500, не прикрытая системами малой и средней дальности, может легко быть уничтожена относительно простыми средствами нападения», — отметил главный редактор.

Фролов предположил, что в приобретении С-500 могут быть заинтересованы Турция, Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар, а также, с некоторыми оговорками, Алжир, Египет и Иран.

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В апреле заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-лейтенант Юрий Грехов заявил, что разработка ЗРС С-500 «Прометей» и ряда перспективных радиолокационных станций близится к завершению.

Согласно имеющимся данным, С-500 «Прометей» отличается радиусом поражения 600 километров, способен обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических целей, передвигающихся со скоростью до семи километров в секунду, и сможет перехватывать боевые блоки на гиперзвуковых скоростях.

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