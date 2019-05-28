Российские компании захотели помочь Украине

Российские производители угля направили заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину с 1 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского замминистра энергетики Анатолия Яновского.

По словам чиновника, объемы поставок угля в заявках «кратно больше того, что было всегда». Он не смог ответить на вопрос о получении какими-либо компаниями разрешений на поставку.

В конце апреля Москва объявила о введении новых ограничений на торговлю с Украиной в ответ на расширение Киевом списка товаров, запрещенных к ввозу из России.

В качестве одной из главных мер российское правительство ввело фактический запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов, а также угля, с 1 июня их можно будет вывозить только по отдельным разрешениям.

Около половины украинских тепловых электростанций (ТЭС) работают в основном на антраците, который исторически поставлялся с шахт на востоке Украины. В связи с вооруженным конфликтом, начавшимся там в 2014 году, эти шахты теперь подконтрольны властям самопровозглашенных республик — ДНР и ЛНР, а Киев попал в зависимость от импортных поставок угля.

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