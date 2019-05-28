Бунтующие эстонские зэки начали ходить за едой в магазин в знак протеста

Заключенные Вируской тюрьмы в Эстонии отказываются от горячего питания. Об этом сообщает ERR.

Издание уточняет, что акция протеста длится с 20 мая. В ней участвуют 25 заключенных. Ее причиной стало недовольство заключенным, разносящим пищу.

Участники протестной акции покупают еду в тюремном магазине.

ERR отмечает, что это уже третий подобный инцидент за этот год. Ранее заключенные дважды отказывались от горячей еды из-за личности раздающего в тюрьме Таллина. Они объясняли это тем, что разносящий еду заключенный занимает низкое положение в тюремной иерархии.

Ранее сообщалось, что в одесской колонии произошел бунт заключенных. Очевидцы сообщали, что около 15 зэков смогли сбежать и скрыться в частном секторе. Кроме того, осужденные рассказали, что спецназ «крайне жестоко» подавляет волнения. Позже стало известно, что одной из причин волнений было плохое качество пищи.

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