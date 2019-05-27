Бывший СССР
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Кремль отреагировал на совет Коломойского новому президенту Украины
Познер оценил возможность застрелить Чубайса
Напавшего на журналиста российского чиновника исключат из партии
Объяснено отсутствие в России дел по «панамскому досье»
Отвечавшего за трезвость российского чиновника уволили за пьяную езду
Туристка объявила поиски пропавшей камеры с коллекцией ее голых фото
В ДНР выдвинули Зеленскому несколько требований
Логотипом партии Зеленского стал зеленый велосипедист с булавой
Шнуров ответил в стихах на заявление РПЦ о нехватке храмов
Новости партнеров

В украинской колонии произошел бунт и массовый побег

Перейти в «Мою Ленту»
@Huepub / Telegram

В исправительной колонии общего режима в Одессе (Украина) произошел бунт и массовый побег заключенных. Об этом пишет местная газета «Думская». Кадры, снятые на территории учреждения и за его стенами, публикует Telegram-канал Hue.

На видео видно, как заключенные готовятся к обороне.

Корреспондент «Думской» сообщает, что над зданием поднимается дым, внутри забаррикадировались около ста человек. Спецназ начал штурм колонии, при этом, по сообщениям заключенных, беспорядки подавляются «крайне жестоко». К месту происшествия стянули подразделения полиции и Нацгвардии.

Очевидцы рассказали, что не менее 15 осужденных смогли сбежать и скрыться в частном секторе. Часть из них уже поймали. Кроме того, силовики задержали нескольких человек, пришедших к зданию колонии, чтобы поддержать заключенных.

По предварительным данным, причиной бунта стали плохие условия содержания, в частности, питание. Погибших на данный момент нет.

В управлении Нацполиции Одесской области сообщили РИА Новости, что пока не могут подтвердить информацию о массовом побеге, данные об убийствах также не подтвердились. Ведомству также известно, что на территории учреждения горит автомобиль.

В декабре в одной из украинских тюрем умер российский гражданин Валерий Иванов. Он находился в заключении с 2015 года за то, что принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики. По информации российской стороны, Иванов скончался от пыток. Руководство пенитенциарного учреждения заявляет, что он погиб после падения со стремянки.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: здание горит
Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы
Украинские силовики организовали тюрьму в холодильниках и заинтересовали СКР
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0225 мая

Большая пересменка

Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги
12:20Сегодня

Коломойский рассказал о поддержке Зеленского всеми олигархами

13:17Сегодня

В ДНР выдвинули Зеленскому несколько требований

13:14Сегодня

Логотипом партии Зеленского стал зеленый велосипедист с булавой

Бывший СССР00:02 2 мая

Панкисское нашествие

Это грузинское ущелье называют «логовом террористов». Здесь по своим законам живут чеченцы
10:14Сегодня

На Украине рассказали о последствиях дефолта

11:55Сегодня

Уволенный «русский мэр» Риги стал депутатом Европарламента

11:10Сегодня

На Украине засомневались в намерениях Зеленского остановить войну в Донбассе

Бывший СССР00:0323 мая

Незабытое старое

Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
02:52Сегодня

Коломойский призвал США и ЕС списать Украине внешний долг

17:4226 мая

Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него граждан

04:49Сегодня

Кличко опубликовал видео треснувшего в Киеве нового моста

Россия
«Ахмед считал ее низшим существом»
Россиянка ударила ножом избивавшего ее мужа. Теперь ее судят за умышленное убийство
В РПЦ сравнили протесты против строительства храма с расстрелом царской семьи
«Правовая база для извращений»
Эти законы могли защитить российских женщин. Почему их не приняли?
«Циничный, двуличный, апатичный»
Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
Напавший на журналиста чиновник обвинил съемочную группу в провокации
Иркутские власти разошлись во мнениях относительно госпитализации Левченко
В сети появилась петиция в поддержку устроивших БДСМ-флешмоб выпускников
Все материалы
Мир
Континент ненависти
Евреи боятся за свое будущее в Европе. Им угрожают неонацисты и радикальные мусульмане
Российские военные самолеты пролетят над США
Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе
Трамп рассказал об условии переговоров с Ираном
Трамп встретился с императором Японии
Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент
«Ура, товарищи!»
Китайцы вспомнили традиционные ценности и разрешили гей-браки. Они ждали этого сотни лет
Все материалы
Бывший СССР
Большая пересменка
Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги
В украинской колонии произошел бунт и массовый побег
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Коломойский рассказал о поддержке Зеленского всеми олигархами
Логотипом партии Зеленского стал зеленый велосипедист с булавой
Зеленский призвал США усилить санкции против России
Новый президент Украины продолжит курс Порошенко на сближение с Западом
Уволенный «русский мэр» Риги стал депутатом Европарламента
Все материалы
Экономика
Обман по-доброму
Как банки обещают россиянам выгодные вклады и наживаются на их жадности
«Тарифы могут быть выше в четыре раза»
Россияне уверены, что переплачивают за ЖКХ. В реальности все наоборот
«Аэрофлот» поддержит конкурс Генпрокуратуры «Вместе против коррупции!»
Систему соцстрахования России захотели изменить
Huawei вступилась за Apple в торговой войне США и Китая
Россиянам захотели доплачивать за пустые бутылки
Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов рублей
Все материалы
Силовые структуры
«Голос говорит мне: возьми топор и убей»
В камерах «Белого лебедя» скрываются маньяки и убийцы. Это их последнее пристанище
«Пришли за правосудием, а попали в порнофильм»
Российские судьи должны внушать уважение. Но иногда их внешний вид вызывает шок
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Стрелявшего в авторитета Корейца из Тамбовской ОПГ посадили
Пробитую пулями золотую Audi олимпийского чемпиона выловили в пруду
Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах
Сбивший инспектора сын российского экс-сенатора признался в употреблении кокаина
Все материалы
Наука и техника
ПлутонРазмер — не главное
Почему Плутон больше никогда не станет планетой
Бездумный Макс
Киберфашисты пытаются захватить то, что осталось от Америки: RAGE 2
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией
Советским «Оводам» доверят наведение «Цирконов»
Советские «Грады» станут российскими «Торнадо»
Названа неожиданная польза жары
Все материалы
Спорт
«Нет денег? В хоккей дорога закрыта»
Сколько стоит сделать из ребенка нового Овечкина
Стало известно о состоянии свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева
Менеджер вспомнил о реакции Нурмагомедова во время нападения Макгрегора
Белорусских спортсменов оставят без «Мерседесов»
Заглохла
Финны остановили «красную машину». Сборная России вновь осталась без золота ЧМ
Овечкин прошелся по критикующим сборную России фанатам
Нурмагомедов поборолся с отцом
Все материалы
Культура
Свобода, равенство, зомби
От румынов до первертов: еще 10 отличных фильмов с Каннского фестиваля
Варя Вразброд«Рэп — это обычно свалка слов»
Кто и как делает самый необычный арт-рок в России
Пон Чжун ХоБерегите паразитов
Кто и почему победил на Каннском фестивале
Шнуров ответил в стихах на заявление РПЦ о нехватке храмов
Безруков рассказал о политике в современном российском кино
Игравший профессора в фильмах о «Людях Икс» актер решил покинуть проект
Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери
Все материалы
Интернет и СМИ
Победители шестого сезона детского «Голоса»Объявлен новый победитель шоу «Голос. Дети»
Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске, а всем финалистам вручили по миллиону
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
Мальчик на качелях рядом с пожаром стал символом невозмутимости в сети
Побитому чиновником журналисту припомнили глумление над избиением геев
Парни рассказали о самых странных занятиях в мужских раздевалках
Российский чиновник напал на журналиста «России 24» во время интервью
Все материалы
Ценности
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
Христос на груди и крокодил на шее
Наряды кинозвезд на Каннском фестивале в деталях
Названа причина смерти модели на подиуме
Назван самый смелый тренд в пляжной моде
Названо лучшее время для покупки выпускного платья
Ноутбук с самыми опасными вирусами выставили на аукцион
Все материалы
Путешествия
«Никто не хочет разбираться, что такое любовь»
Ловеласы, крыши и секретные бары: Франция, какой ее не увидят туристы
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Стреляй! Уйдет, сволочь!»
Как россиянин добрался до ЮАР, лишился последних вещей, но не отчаялся
Длинная очередь на вершину Эвереста убила туристов
Туристка объявила поиски пропавшей камеры с коллекцией ее голых фото
Пассажир устроил дебош на борту российского самолета и умер
Украинская авиакомпания забыла часть пассажиров в аэропорту
Все материалы
Из жизни
«Скучаю по гречке, пятиэтажкам и метро»
История россиянки о жизни в Ирландии
Партнерский материал
Веселые картинки
Люди научились просыпаться во сне. Ученые нашли этому объяснение
Живешь только дважды
Миллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
Женщина 17 дней выживала в лесу и ела насекомых
Врачи обнаружили в кишечнике мужчины семь ложек, нож и две зубные щетки
Любимые автогонщики помогли американке разбогатеть
Акула загрызла пожилого туриста на Гавайях
Все материалы
Лучшие машины московского Oldscool Show
Посмотрите на самые интересные проекты российской кастом-культуры
Ретроверсии известных машин
Дизайнера не устраивают новые модели, и он переделывает их в «старые»
Художник из России пишет картины с автомобилями
Его работы заказывают Porsche и Mercedes-Benz
Ринг, бигфуты и дым
Лучшее автомобильное видео мая
Представлен новый хэтчбек BMW 1 серии
Представлена первая модель возрожденной марки Austro Daimler
Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа
Все материалы
Дом
Логово врага
США объявили Huawei войну: как выглядит штаб-квартира компании изнутри
«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
Восточная сказка
Зачем россияне скупают виллы и пентхаусы в «городе миллионеров»
Названы лучшие для предпринимателей города России
Названа стоимость московских «квартир для пиджака»
Соседство с Ротшильдами оценили в миллиард рублей
Найдено самое дешевое жилье Москвы
Все материалы