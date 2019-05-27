В украинской колонии произошел бунт и массовый побег

@Huepub / Telegram

В исправительной колонии общего режима в Одессе (Украина) произошел бунт и массовый побег заключенных. Об этом пишет местная газета «Думская». Кадры, снятые на территории учреждения и за его стенами, публикует Telegram-канал Hue.

На видео видно, как заключенные готовятся к обороне.

Корреспондент «Думской» сообщает, что над зданием поднимается дым, внутри забаррикадировались около ста человек. Спецназ начал штурм колонии, при этом, по сообщениям заключенных, беспорядки подавляются «крайне жестоко». К месту происшествия стянули подразделения полиции и Нацгвардии.

Очевидцы рассказали, что не менее 15 осужденных смогли сбежать и скрыться в частном секторе. Часть из них уже поймали. Кроме того, силовики задержали нескольких человек, пришедших к зданию колонии, чтобы поддержать заключенных.

По предварительным данным, причиной бунта стали плохие условия содержания, в частности, питание. Погибших на данный момент нет.

В управлении Нацполиции Одесской области сообщили РИА Новости, что пока не могут подтвердить информацию о массовом побеге, данные об убийствах также не подтвердились. Ведомству также известно, что на территории учреждения горит автомобиль.

В декабре в одной из украинских тюрем умер российский гражданин Валерий Иванов. Он находился в заключении с 2015 года за то, что принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики. По информации российской стороны, Иванов скончался от пыток. Руководство пенитенциарного учреждения заявляет, что он погиб после падения со стремянки.

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