СПЧ возмутился гибелью россиянина в украинской тюрьме

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека обратился к уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой в связи с информацией о гибели россиянина в украинской тюрьме. Об этом сообщается на сайте Совета во вторник, 5 февраля.

По информации полномочного представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Бориса Грызлова, россиянин Валерий Иванов умер во львовской колонии от пыток.

«Просим сделать все от вас зависящее, с тем, чтобы права россиян, находящихся в пенитенциарных учреждениях Украины, были обеспечены в соответствии с международными правовыми нормами и требованиями», — говорится в обращении.

В письме отмечается, что жестокое обращение с осужденными недопустимо и нарушает положения Всеобщей декларации прав человека.

О смерти Иванова стало известно 19 января. Сообщалось, что мужчина, принимавший участие в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), был избит тюремной охраной. В исправительном учреждении он находился с 2015 года.

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