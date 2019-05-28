Армения согласилась на белоруса во главе ОДКБ

Армения утвердила представленного Белоруссией кандидата на пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает издание News.am со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

С 1 января 2020 года государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась по принципу ротации приступит к исполнению обязанностей генсека ОДКБ. Об одобрении его кандидатуры премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во время визита Зася в Ереван.

Он назвал достижение договоренностей «отрадным», подчеркнув, что функционирование ОДКБ «является одним из важнейших элементов системы безопасности Армении», что делает Ереван заинтересованным в эффективной работе организации. Также он подчеркнул необходимость сохранения баланса сил в мире и регионе и выразил надежду, что страны-члены ОДКБ будут действовать в соответствии с духом и буквой устава организации. «Армения верна этому принципу», — добавил он.

Зась, поблагодарив Пашиняна за одобрение своей кандидатуры и прием, пообещал, что, находясь на посту генсека, он приложит все усилия для развития сотрудничества между государствами-участниками Договора, а также увеличения эффективности организации.

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В ноябре 2018 года Армения без предварительного согласования процедуры с другими членами ОДКБ отозвала с позиции генерального секретаря ОДКБ своего представителя Юрия Хачатурова, обвиненного в попытке осуществить в 2008 году государственный переворот. Исполнение обязанностей генсека ОДКБ было возложено на заместителя генерального секретаря организации россиянина Валерия Семерикова.

Ереван, чей срок председательства в ОДКБ истекает лишь в 2020 году, настаивал на назначении на пост генсека нового представителя от Армении. Это спровоцировало конфликт с Белоруссией, чье председательство, согласно закрепленным в организации механизмам, должно начаться после завершения полномочий представителя Армении. В качестве кандидата от Минска на пост генсека был представлен Станислав Зась. Армения, воспользовавшись правом вето, долгое время отказывалась утвердить кадидатуру Зася.

Договор о коллективной безопасности, или Ташкентский договор, был подписан в 1992 году Арменией, Казахстаном, Киргизией, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном, Белоруссия подписала его позже. Целью деятельности организации является укрепление международного мира, безопасности и стабильности, а также защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

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